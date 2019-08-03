Владелец зоопарка в Крыму объяснил, почему предложил отдать Сибирь немцам

Олег Зубков выразил сожаление, что власти мало уделяют внимания пожарам в Сибири Фото: Facebook, Олег Зубков

Владелец сафари-парка в Крыму Олег Зубков объяснил «URA.RU», почему он заявил о том, что лучше было бы передать Сибирь немцам во время Великой Отечественной войны. По мнению Зубкова, немцы гораздо быстрее российских властей справились бы с пожарами в лесах Сибири.

«Я увидел пост о том, что в Сибири горит вырубленная Китаем тайга, и сразу же на эмоциях написал в свой блог о том, что я думаю. Если чиновники бездействуют, когда горят гектары лесов, то зачем 22 миллиона человек погибли во время Великой Отечественной войны?» — заявил собеседник агентства.

Зубков выразил удивление, что к его блогу приковано столько общественного внимания. «Когда грузинский телеведущий поливает Владимира Путина грязью — это недопустимо, а когда неизвестный человек пишет что-то в блог и из этого поднимают шумиху — это странно. Но я рад, что об этом заговорили. И пусть меня где-нибудь в Иркутской области расстреляют как предателя, лишь бы потушили Сибирь», — отметил блогер.

Ранее Зубков выразил сожаление, что Сибирь не была отдана немцам во время Второй мировой войны. Позже владелец крымского сафари-парка подвергся жесткой критике, писало «URA.RU».