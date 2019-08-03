Сейчас площадь лесных пожаров в России составляет около трех миллионов гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Владелец крымского сафари-парка подвергся жесткой критике за свое сожаление, что фашисты не смогли взять Сибирь в 1941 году. Его слова назвали «гнусными и отвратительными».

«Стыдно, что среди крымчан есть люди с такой позицией. Это отвратительное, гнусное и безнравственное заявление… Он оскорбил чувства всех людей, которые противостояли фашистскому режиму», — заявил РИА «Новости» депутат парламента Крыма Влад Ганжара.

Ранее владелец сафари-парка для львов «Тайган» Олег Зубков опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что надо было «в 1941 году все отдать немцам». Так Зубков отреагировал на масштабные пожары в сибирской тайге. По мнению Зубкова, у немцев тайга бы «не горела, и дороги в Сибири были бы настоящие».

Пользователи соцсети уже назвали заявление владельца сафари-парка безнравственным. Депутат Ганжара подчеркнул, что никакие спекуляции на пожарах в Сибири недопустимы, тем более с отсылкой к трагической странице истории России: «Такие мысли стоит расценивать как предательство исторической памяти нашего народа».

Сейчас площадь лесных пожаров в России составляет около трех миллионов гектаров. Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.