В Зауралье асфальт положили не на той улице

В селе Ключи Шадринского района Курганской области ремонт дороги провели не на той улице, что значилась в контракте, тем не менее, работу подрядчику оплатили. Ситуация вызвала интерес прокуратуры.
Работы по госконтракту с управлением жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации Шадринского района выполняло ООО «Далматовское строительное управление». «В ходе проверки установлено, что работы по ремонту дороги в селе Ключи вопреки условиям контракта и локально-сметному расчету были перенесены с одной улицы на другую», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Несмотря на это, ремонт было оплачен из областного бюджета, сумма составила почти 100 тысяч рублей.
За допущенное нарушение руководитель районного управления ЖКХ по требованию прокуратуры получил штраф размером 20 тысяч рублей.