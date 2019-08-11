Подписчикам Юлии Михалковой понравился ее новый наряд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выложила в Instagram обращение к подписчикам, прикрепив к посту фотографию в прозрачном платье. Поклонники Михалковой оценили наряд артистки.

«Насколько вы эмоциональны? От одного до десяти? Мне кажется, я все десять. Пятьдесят оттенков эмоций. И знаете, мне это нравится. Важно уметь вовремя обуздать свои эмоции. Согласны?» — написала она. В ответ пользователи соцсети начали спрашивать у Михалковой, где можно приобрести такое же платье.

«Какое красивое платье! Никто не знает, где такое можно купить?» — спросила Dasha_darina_da. «А можно узнать марку платья? Оно чудесное и вы тоже», — присоединилась Natalya98. Однако нашлись и те, кому не понравился образ знаменитости. «Или кадр неудачный, или платье такую иллюзию создает, будто грудь не носите… Считаю, это все же косяк фотографа», — написал Seregaku777. «Юль, ты что так одеваешься? Ты же молодая красотка с красивым телом», — прокомментировал Alexander_terzyan.