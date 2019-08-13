Власти захотели «оторвать руки» людям, изобразившим солдат НАТО на советском памятнике

Амурские чиновники отреагировали на установку изображения солдат НАТО на памятнике советским героям, павшим в Великой Отечественной войне. Своим мнением с корреспондентом «URA.RU» поделились представители администрации Тындинского района.
«Это изображение делали безграмотные люди, руки бы им за это поотрывать, — отреагировал собеседник агентства. — За обновление памятника отвечала местная администрация — Дипкунский сельсовет. Они выступали в качестве заказчика».
После того, как информация об ошибке появилась в СМИ, работа по замене изображения началась. «Заменят скорее всего в течение августа», — заключили в администрации Тындинского района.
Реставрация 20-летнего монумента началась в ходе подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы, которая пройдет в 2020 году. В администрации поселка Дипкун рассказали, что подрядчик из города Тында прислал изображение для памятника в низком разрешении. Там были видны лишь «темные силуэты».