В США раскрыли, о чем Клинтон просил Путина при встрече в 2000 году

Президент США Билл Клинтон в 2000 году на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил наладить совместную работу между Вашингтоном и Москвой по борьбе с террористом Усамой бен Ладеном. Об этом сообщает некоммерческая исследовательская организация National Security Archive (NSA).
«Что касается Соединенных Штатов, то мы более непосредственно затронуты бен Ладеном, и здесь России и США нужна скоординированная стратегия», — рассказал Клинтон в ходе встречи с Путиным. NSA раскрыло обнародованные записи, которые были сделаны в ходе саммита двух лидеров дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом.
В то же время Клинтон выражал мнение, что потенциальные авиаудары со стороны России и США, направленные на устранение международного террориста и других боевиков, не принесут желаемого результата. По его словам, было необходимо сплотить страны для формирования всесторонней стратегии противодействия бен Ладену.
Усама бен Ладен считается одним из главных организаторов террористических атак, произошедших в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. В тот день террористы захватили несколько пассажирских авиалайнеров и направили их в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. В результате этих нападений жертвами стали около трех тысяч человек.
Власти США объявляли вознаграждение в 25 миллионов долларов за сведения, способствующие поимке или ликвидации Усамы бен Ладена. В мае 2011 года он был уничтожен в ходе операции американского спецназа в жилом доме, расположенном в городе Абботабад на территории Пакистана.
Ранее в ходе опубликованных записей NSA выяснилось, что в ходе саммита Клинтона и Путина американский лидер тогда заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО. Тогдашний президент США утверждал, что расширение североатлантического альянска на восток не угрожает Москве, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.