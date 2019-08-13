В поселке Дипкун Амурской области на памятнике воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, изобразили солдат в форме НАТО. Об этом рассказал депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин в интервью РИА «Новости».
«В центре города около 20 лет стоит памятник советским воинам. В этом году его обновили, и теперь на памятники изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16», — сообщил Ветелкин. Он отметил, что местные жители «негодуют по этому поводу».
По его данным, администрация Тындинского района «не имеет к этому никакого отношения». В государственной инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области ему сообщили, что памятник не состоит в реестре культурного наследия. Сейчас Ветелкин пытается узнать, кто именно проводил работы, сообщает RT.
В администрации населенного пункта заявили, что компания-подрядчик из Тынды предлагала два варианта для оформления памятника. На первом были изображены «воины времен Гражданской войны», и его сразу же отклонили. На втором находились «просто темные силуэты», а изображение было прислано в низком разрешении. Сейчас в администрации поселка Дипкун хотят заменить полотно за счет средств подрядчика. Ранее снять изображение мешали затяжные дожди, передает «Интерфакс».