12 августа 2019

В Приамурье на памятнике героям Великой Отечественной изобразили солдат НАТО. ФОТО

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в Амурской области солдат НАТО изобразили на обновленном памятнике героям ВОВФото: miliman

В поселке Дипкун Амурской области на памятнике воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, изобразили солдат в форме НАТО. Об этом рассказал депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин в интервью РИА «Новости».

«В центре города около 20 лет стоит памятник советским воинам. В этом году его обновили, и теперь на памятники изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16», — сообщил Ветелкин. Он отметил, что местные жители «негодуют по этому поводу».

По его данным, администрация Тындинского района «не имеет к этому никакого отношения». В государственной инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области ему сообщили, что памятник не состоит в реестре культурного наследия. Сейчас Ветелкин пытается узнать, кто именно проводил работы, сообщает RT.

В администрации населенного пункта заявили, что компания-подрядчик из Тынды предлагала два варианта для оформления памятника. На первом были изображены «воины времен Гражданской войны», и его сразу же отклонили. На втором находились «просто темные силуэты», а изображение было прислано в низком разрешении. Сейчас в администрации поселка Дипкун хотят заменить полотно за счет средств подрядчика. Ранее снять изображение мешали затяжные дожди, передает «Интерфакс».

В поселке Амурской области на памятнике героям ВОВ изобразили солдат НАТО
Фото: Подслушано в Тынде, «Вконтакте»

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