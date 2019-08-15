Пугачевой пригрозили арестом банковских счетов

Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит арест счетов из-за неоплаченного штрафа на шесть тысяч рублей. С таким предположением выступила юрист Галина Бодрова, комментируя возможные санкции в отношении певицы.
«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — цитирует Бодрову «Комсомольская правда». Речь идет о неоплаченном взыскании от Росприроднадзора за установку забора на берегу Истринского водохранилища, передает портал «Дни.ру».
В декабре прошлого года специалисты ведомства выписали Пугачевой штраф на три тысячи рублей из-за забора возле ее дома в поселке Малые Бережки. По мнению чиновников, сооружение ограничивает местным жителям доступ к воде. Однако певица этот штраф не оплатила, и вскоре он увеличился вдвое. Если долг не будет погашен, помимо ареста счетов, Пугачевой может грозить административный арест или принудительные работы.