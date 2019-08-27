Тюменцы негодуют из-за постоянного шума от разгрузки вагонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Десятки жителей Тюмени написали жалобу в прокуратуру на Российские железные дороги. Текст письма есть в распоряжении «URA.RU». Поводом для заявления стали склады щебня и каменного угля, расположенные прямо у жилых домов.

В письме утверждается, что склады находятся менее чем в 300 метрах (санитарно-защитная зона для щебня) от домов №21 и №29 по улице Клары Цеткин. Горожане жалуются на пыль, которую несет в сторону квартир, а также на постоянный шум от разгрузки вагонов.

«В связи с наличием непосредственной угрозы для здоровья жителей Тюмени, в особенности детей, проживающих и учащихся в непосредственной близости от свалки строительных материалов, устроенной РЖД, просим вас провести проверку», — говорится в письме, адресованном и. о. прокурора Тюменской области Руфату Бикимерову.

Получить оперативный комментарий в РЖД и региональной прокуратуре не удалось — агентство направило письменные запросы.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцы уже жаловались на РЖД из-за круглосуточного шума от одной из крупнейших сортировочных станций Урала «Войновки».

Фото: источник URA.RU