Онищенко хочет ввести бесплатное питание в школах

Геннадий Онищенко считает, что российские школьники должны бесплатно питаться в общеобразовательных учреждениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России питание школьников в образовательных учреждениях должно быть бесплатным. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Главная цель — добиться того, чтобы наше питание было, как и учебники в школах, бесплатным. Госдума разрабатывает соответствующий закон о школьном питании, он будет переходящим, не исчерпывающим», — цитирует парламентария ТАСС.

Онищенко также рассказал журналистам, что в новом законе будет четко прописано, какие категории школьников будут иметь право питаться бесплатно. Каких-либо других подробностей, содержащихся в документе, он не раскрыл.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что следить за качеством школьного питания должны местные власти, а не директора школ. «Просто детали нужно продумать, но в целом отстегнуть контроль за питанием в школе от самой школы и повысить ответственность — правда, над этим нужно подумать», — отмечал тогда глава государства. Путин также предложил увеличить количество детей, получающих бесплатное и качественное питание в школе, уточняет «Национальная служба новостей». Кроме того, российский лидер поддержал идею сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, которая предложила адресно помогать бедным семьям с подготовкой детей к школе, в том числе и рабочими тетрадями.