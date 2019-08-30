На Ямале силовики оцепили банк

В банке нашли подозрительный предмет
Полицейские в Ноябрьске оцепили здание банка в центре города. Силовикам поступил сигнал о подозрительном предмете, который находится внутри здания. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
«Это была ложная тревога. Был оставлен бесхозный предмет. Службы оперативно сработали», — отметили в ведомстве. Там добавили, что человек оставил сумку, его личность установили.
Посетители и персонал во время тревоги были эвакуированы. Сейчас, по словам специалистов пресс-службы УМВД по ЯНАО, оцепление снято.