29 августа 2019
28 августа 2019

На Ямале силовики оцепили банк

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр Екатеринбурга перед приездом Владимира Путина, полиция, оцепление, урфу
В банке нашли подозрительный предметФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские в Ноябрьске оцепили здание банка в центре города. Силовикам поступил сигнал о подозрительном предмете, который находится внутри здания. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«Это была ложная тревога. Был оставлен бесхозный предмет. Службы оперативно сработали», — отметили в ведомстве. Там добавили, что человек оставил сумку, его личность установили.

Посетители и персонал во время тревоги были эвакуированы. Сейчас, по словам специалистов пресс-службы УМВД по ЯНАО, оцепление снято.

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© Служба новостей «URA.RU»
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