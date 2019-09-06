Чиновники Ямала сэкономят на ледовых городках

Монтаж всех элементов инфраструктуры закончится уже в середине декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия Салехарда (ЯНАО) ищет подрядчика, который займется зимой устройством пяти ледовых городков. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок. В прошлом году за меньшее число площадок администрация была готова отдать большие деньги.

В техническом задании тендера указано, что ледовые конструкции подрядчик установит на площади перед зданием центра культуры и спорта «Геолог», возле храма Петра и Павла, два у мэрии Салехарда, также сделают купель в районе реки Полуй для проведения праздника Крещения. Подготовительные работы начнутся уже 15 октября: будут разработаны эскизы и схемы всех декоративных конструкций. Монтаж всех элементов инфраструктуры закончится уже в середине декабря.

Самой масштабной площадкой для развлечения в Салехарде станет территория у центра «Геолог». Там подрядчик должен будет построить скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, четыре ледовых горки, игровой лабиринт и несколько ледовых ловушек. Демонтировать все праздничные конструкции планируется после 20 марта.

Победитель тендера станет известен 16 сентября, когда пройдет аукцион в электронной форме. За установку, содержание и демонтаж ледовых городков мэрия Салехарда из городского бюджета готова заплатить 7,5 млн рублей. Начальная цена контракта в этом году оказалась ниже прошлогодней. В 2018 году зимой подрядчик (ИП Ладыгина Ольга Николаевна) за 6,5 млн рублей построил в Салехарде четыре ледовых городка, хотя мэрия готова была заплатить 8,5 млн рублей.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии окружной столицы не удалось. В горадминистрации взяли время для подготовки ответа.