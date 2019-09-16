Глава Сбербанка добился от Путина поддержки для Антипинского НПЗ

Глава Сбербанка Герман Греф добился изменения условий лицензий на пользование трех месторождений, Антипинского НПЗ (банк забрал завод за долги, — прим. ред.). Топ-менеджер ранее просил президента России Владимира Путина о поддержке предприятия. Сейчас участки могут быть проданы на торгах за 700-800 млн долларов.
«Минэнерго совместно с Минприроды изменили условия на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарских областях», — цитирует слова источников РБК. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил убрать обременение, которое обязывало перерабатывать добываемую нефть только на АНПЗ.
В своем письме Греф ранее просил президента Путина ввести для АНПЗ упрощенные условия работы: повышение логистического коэффициента (применяется при расчете возврата акциза на нефть, — прим. ред.) и разрешение на своп-операции (обменные) по переработке нефти, добываемой в Оренбургской области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 20 мая руководство АНПЗ подало иск в арбитражный суд Тюменской области с целью признания завода банкротом. Долги предприятия, на котором трудится около 2000 человек, превысили 346 млрд рублей. Крупнейшим кредитором АНПЗ является Сбербанк, которому по факту перешел контроль над заводом.