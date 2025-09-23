Участникам СВО хотят выдавать бесплатные зубные протезы

Депутаты Государственной думы РФ от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким планируют внести на рассмотрение законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции (СВО) права на бесплатное обеспечение зубными протезами. Об этом говорится в пояснительной записке к документу.
«Предлагается в ФЗ „О ветеранах“ предусмотреть для инвалидов и ветеранов боевых действий возможность обеспечения зубными протезами в порядке, установленном правительством РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Цитата по РИА «Новости».
По словам депутата Госдумы Станислава Наумова, работа над поддержкой демобилизованных участников СВО ведется по поручению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Наумов отметил, что всем вернувшимся из зоны боевых действий была оказана медицинская помощь, однако с течением времени у многих возникли дополнительные стоматологические проблемы. Депутат подчеркнул, что обеспечение бесплатных стоматологических услуг поможет восстановлению здоровья этой категории граждан и избавит их от лишних расходов.
В настоящее время для инвалидов и ветеранов боевых действий предусмотрено обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, за исключением зубных, в установленном порядке. Новый законопроект призван устранить этот пробел и расширить перечень льгот для участников СВО.
Ранее в России расширили список лиц, которые могут стать ветеранами боевых действий. Был одобрен список регионов, участие в обороне которых теперь дает право на присвоение данного статуса. Подробнее о том, как получить статус ветерана в 2025 году и на какие выплаты можно рассчитывать — в материале URA.RU.
