Эрдоган посоветовал странам НАТО брать пример с Турции в связях с РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны НАТО ориентироваться на турецкий подход в отношениях с Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. По словам турецкого лидера, именно такая стратегия может способствовать снижению напряженности в регионе и поиску решений для затянувшихся конфликтов.
«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», — заявил он в эфире телеканала. Президент добавил, что Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом, а также участвует в посреднических инициативах.
В ходе интервью глава государства отметил, что его отношения с российским лидером Владимиром Путиным были хорошими с первой встречи. До этого Президент России Владимир Путин отметил, что Москва воспринимает Анкару как надежного партнера и выражает удовлетворение темпами развития торгово-экономических связей между Россией и Турцией, напоминает RT.
