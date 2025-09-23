Замглавы МИД Вершинин: РФ признала Палестину до гибели тысяч ее жителей

Россия признала Палестину задолго до конфликта
Россия признала Палестину задолго до конфликта

Россия признала Палестину в качестве государства задолго до нынешней катастрофы, жертвами которой стали не менее 65 тысяч палестинцев. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на международной конференции, прошедшей в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

«Хотел бы напомнить, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, 149 государств, давно признали законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, их справедливые чаяния на собственное государство. Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии, чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч палестинцев», — заявил дипломат.

Замглавы МИД подчеркнул, что вопрос признания Палестины остается одним из центральных в повестке международного урегулирования. Палестину признают 149 государств — членов ООН. До прошлой недели их было 147. Также признание выразила частично признанная Сахарская Арабская Демократическая Республика. Российская сторона неоднократно выступала за скорейшее прекращение насилия и возобновление переговоров между сторонами конфликта на основе решений Совбеза ООН.

Ранее Россия неоднократно подчеркивала свою приверженность принципу двух государств и поддерживала урегулирование палестино-израильского конфликта на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН. На прошлой неделе Палестину признали еще несколько стран, включая Канаду, Австралию и Великобританию, что стало заметным изменением позиции ряда западных государств на фоне эскалации конфликта в регионе.

