Россия признала Палестину в качестве государства задолго до нынешней катастрофы, жертвами которой стали не менее 65 тысяч палестинцев. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на международной конференции, прошедшей в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
«Хотел бы напомнить, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, 149 государств, давно признали законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, их справедливые чаяния на собственное государство. Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии, чудовищной катастрофы, унесшей жизни по меньшей мере 65 тысяч палестинцев», — заявил дипломат.
Замглавы МИД подчеркнул, что вопрос признания Палестины остается одним из центральных в повестке международного урегулирования. Палестину признают 149 государств — членов ООН. До прошлой недели их было 147. Также признание выразила частично признанная Сахарская Арабская Демократическая Республика. Российская сторона неоднократно выступала за скорейшее прекращение насилия и возобновление переговоров между сторонами конфликта на основе решений Совбеза ООН.
Ранее Россия неоднократно подчеркивала свою приверженность принципу двух государств и поддерживала урегулирование палестино-израильского конфликта на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН. На прошлой неделе Палестину признали еще несколько стран, включая Канаду, Австралию и Великобританию, что стало заметным изменением позиции ряда западных государств на фоне эскалации конфликта в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.