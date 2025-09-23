Актер Смольянинов* погасил задолженность более чем в 155 тысяч рублей

Актер Артур Смольянинов* полностью погасил задолженность по исполнительному производству на сумму более 155 тысяч рублей. Согласно материалам Федеральной службы судебных приставов, 21 сентября 2025 года исполнительное производство в отношении артиста было окончено.

«Задолженность Смольянинова* погашена», — говорится в материалах судебных приставов, передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что на данный момент у артиста остался только долг по исполнительским сборам в размере 3,9 тысячи рублей, который связан с 41 завершенным исполнительным производством.

Ранее пресс-служба Главного управления ФССП России по Москве поясняла, что в случае неуплаты задолженности имущество Смольянинова*, находящееся на территории РФ, было бы реализовано через торги. По информации источника РИА Новости, для принудительного взыскания долга судебные приставы арестовали автомобиль актера. Общая сумма требований к Смольянинову* ранее превышала 159,7 тысячи рублей.

*Включен Минюстом РФ в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.

