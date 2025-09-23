Над Москвой сбито три беспилотника

ВСУ атаковали Москву при помощи БПЛА
ВСУ атаковали Москву при помощи БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами противовоздушной обороны Минобороны России при попытке подлета к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 80 БПЛА в воздушном пространстве РФ. Отмечалось, что взрывы были слышны в районе улицы Строителей в Реутове. Подробности атаки — в  онлайн-трансляции URA.RU.

