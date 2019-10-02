Мэр Екатеринбурга пообещал избавиться от бегунов в центре города

Забеги в центре города приводят к пробкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга озаботилась пробками в центре города, которые возникают из-за массовых спортивных мероприятий. Глава уральской столицы Александр Высокинский заявил, что в будущем администрация будет выносить различные ивенты с основных городских артерий на «другие широкие улицы».

«Согласен, что многие пробеги можно сегодня переносить. Когда мы закрываем Ленина, то встают Малышева, Челюскинцев… Тем не менее, каждый организатор считает свое мероприятие наиболее важным и хочет проводить его в центре. Нам же количество таких мероприятий нужно ограничивать. Не все нужно проводить в центре», — сказал Высокинский в эфире «Эха Москвы».

Каждый раз, когда в центре Екатеринбурга проходит массовое спортивное событие, власти перекрывают главные городские улицы, из-за этого водителям приходится искать пути объезда либо стоять в пробках.