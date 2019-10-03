Пограничники задержали организаторов незаконной миграции ФОТО: пресс-служба УФСБ России по Курганской области

Сотрудники ФСБ задержали организатора канала незаконной миграции и нескольких нарушителей границы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Незаконный въезд мигрантов был организован в октябре 2018 года. Тогда «нелегалов задержали, но проводнику удалось скрыться. При следующей перевозке партии мигрантов проводник, опасаясь ареста, попросту за ними не приехал», — рассказали в ведомстве. Во время следующей перевозке мигрантов проводник за ними не приехал. В итоге «иностранцам пришлось изрядно поплутать по местным лесам, прежде чем им удалось выйти к поселку», — уточняют в силовом ведомстве. Мигранты были задержаны после того, как зашли в магазин за продуктами. В этот же день арестовали и организаторов канала незаконной миграции.

Курганский областной суд организатору нелегального ввоза иностранцев, жителю Свердловской области, назначил шесть лет колонии строгого режима. Его подельнику, жителю Целинного района Курганской области, — один год лишения свободы.