В центре Кургана неизвестные стреляют по окнам машин и автобусов

Фото разбитого окна разместили в соцсетях Фото: Анатолий Антонов, «О, Курган!», «ВКонтакте».

Жители Кургана пожаловались, что в центре Кургана в районе гостиницы «Москва» неизвестные стреляют из пневматического оружия по автотранспорту. В соцсетях горожане поделились фото разбитых окон.

«Из пневматики расстреливают автобусы на перекрестке гостиница „Москва“, будьте внимательны!» — написал Анатолий Антонов в сообществе «О, Курган!» соцсети «ВКонтакте». К посту он приложил фото разбитого окна в автобусе. В комментариях еще одна жительница города, проживающая неподалеку, сообщила, что у нее также оказалось повреждено стекло в автомобиле. «Стреляли и в мою машину. Полиция сказала, что из пневматики стреляли», — написала Евгения Дерхо. Курганцы вспомнили, что подобная ситуация уже была пару лет назад.

В пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что проводят проверку фактов, изложенных в соцсетях.