Пригожин поставил Малышеву в один ряд с Пушкиным после ее слов о пенсионном возрасте

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил вновь выступить в защиту телеведущей Елены Малышевой, которая стала подвергаться резкой критике после своих слов о необходимости повышения пенсионного возраста в России.
«У России должны быть свои герои, понимаете. Свои Пушкины, свои Михалковы, свои… Извините, не хочу сейчас в один ряд ставить, но и свои Малышевы. Потому что кто-то хорош в медицине, например. Посмотрите, сколько полезных советов дает она для людей», — рассказал он «
Ранее Пригожин публично вступился за Малышеву на фоне скандала вокруг ее заявления о том, что в России обязательно нужно повысить пенсионный возраст.
Елена Малышева оказалась в центре громкого скандала после того, как в СМИ начало широко освещаться ее предложение увеличить пенсионный возраст для российских женщин до 67 лет. Позднее в разговоре с корреспондентом «URA.RU» телеведущая попыталась оправдаться за свои слова.