Пригожин вступился за Малышеву, предложившую повысить пенсионный возраст

Супруг певицы Валерии полагает, что Елену Малышеву просто неправильно поняли Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин, являющийся супругом певицы Валерии, вступился за работающую на «Первом канале» телеведущую Елену Малышеву, которая ранее публично предложила повысить в России пенсионный возраст.

«Она так не могла сказать. Я не хочу даже в это верить. Она наверняка имела в виду другой подтекст и другой смысл. Я просто знаю Елену Васильевну с другой стороны. <…> Она имела в виду, что для государства долголетие становится проблемой. Почему? Потому что это накладывает определенные расходные обязательства для государства. Это факт, это правда. Либо государству нужно пересмотреть пенсионный возраст, но при этом людям, компаниям обеспечить этих людей работой», — рассказал продюсер « Царьграду ».

Ранее Елена Малышева оказалась в центре громкого скандала после того, как в СМИ начало широко освещаться ее предложение увеличить пенсионный возраст для российских женщин до 67 лет. Позднее в разговоре с корреспондентом «URA.RU» телеведущая попыталась оправдаться за свои слова. Однако от сути своего нашумевшего заявления Малышева отказываться не стала. Скандальное высказывание Малышевой резко осудили актер Станислав Садальский и капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко, родившийся в Магниторске.