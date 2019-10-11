Зауральские прихожане не видят смысл восстанавливать утраченную в пожаре чудотворную икону

Чимеевская икона сильно пострадала в огне Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прихожане сгоревшего храма в Чимеево Курганской области не видят смысл восстанавливать утраченную в пожаре чудотворную икону Казанской Божьей Матери, которая практически полностью утрачена в огне. Они обратили внимание «URA.RU» на странные обстоятельства пожара и наличие копий иконы.

В редакцию обратилась женщина, которая имела отношение к работе монастыря и знакома с внутренним распорядком. Имя она попросила не называть. «Кондиционер, который загорелся, находился в другом конце храма, рядом с иконой был запасной выход, в который можно было спокойно вынести икону. Но пожарная сигнализация почему-то оказалась отключенной, а ключей от сейфа с бронированным стеклом не было», — рассказала прихожанка. Она напомнила, что работник церкви пытался разбить топором бронированное стекло, но не смог.

«У иконы было два списка (копии — прим. ред.), которые возили на различные мероприятия, чтобы не травмировать оригинал. Сейчас я слышу, что восстанавливается икона. Два списка — а зачем писать третий?» — задала вопрос собеседница агентства. Она отметила, что подобной точки зрения придерживаются многие меценаты, которые имели отношение к строительству Чимеевского монастыря. «Много предпринимателей из Кургана, Шадринска, Сургута, Тюмени, Екатеринбурга, я говорю от лица духовных чад отца Арсения (бывший настоятель Чимеевского монастыря — прим. ред.)», — уточнила она. Также собеседница отметила, что из-за скандалов в зауральских храмах она практически перестала посещать церковь.

Деревянный храм в Чимеево сгорел 3 июля 2019 года, сейчас собираются деньги на его реконструкцию. Также восстанавливается знаменитая икона и ее драгоценный оклад, инкрустированный бриллиантами.