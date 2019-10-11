Тюменский учитель, уволенный за насилие над школьниками, поделился своими планами

В защиту Виктора Садлинского выступило более 5,5 тыс. человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Учитель ОБЖ Виктор Садлинский из поселка Боровского, уволенный за применение насилия к ученикам, хотел бы вернуться на работу в ту же школу. Об этом он заявил в аудиообращении, выложенном в группе «Виктор Садлинский, мы с тобой!» в соцсети «ВКонтакте».

«Я не могу повлиять на ситуацию. Если администрация даст добро, то идеально было бы вернуться в ту же школу. Но буду рад и тому, если позволят остаться в системе образования», — сказал преподаватель. Садлинский благодарит учеников и неравнодушных за поддержку, и заявляет, что никакой помощи ему больше не нужно. «Все, что можно сделать, вы уже сделали», — говорит он.

10 октября в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором учитель ОБЖ второго корпуса Боровской школы толкает на уроке учеников и ругается на них матом. По одной из версий, его довели ученики. По решению районных властей, Садлинский был уволен из школы, но 11 октября школьники вышли на пикет в защиту учителя. Кроме того, на сайте change.org создана петиция, призывающая губернатора Тюменской области Александра Моора вернуть педагога на работу. На данный момент, петицию подписало более 5,5 тыс. человек.