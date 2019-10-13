Преемница Меркель озвучила свою позицию по Крыму

Аннегрет Крамп-Карренбауэр видит в воссоединении Крыма с Россией нарушения международного права Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр озвучила свою позицию по воссоединению Крыма с Россией. Заявление прозвучало на концеренсии Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.

«Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — приводит РИА «Новости» слова Крамп-Карренбауэр. Политик подчеркнула, что Берлин старается иметь хорошие отношения с Москвой, но в истории с полуостровом она видит признаки нарушения международного права.

В декабре прошлого года Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем Христианско-демократического союза. До нее этот пост занимала канцлер Германии Ангела Меркель.