Минобороны опровергло заявления об авиаударах по больницам в Сирии

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Война в Сирии идет с 2011 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков опроверг заявление американской газеты The New York Times об ударах Воздушно-космических сил РФ по сирийской больнице. По его мнению, издание стало жертвой манипуляций западных спецслужб и террористов.

«Мы сожалеем, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб», — заявил Игорь Конашенков РИА «Новости». Также он сообщил, что якобы пострадавший от авиаударов госпиталь на самом деле является защищенным бункером террористов в пещере. Уточняется, что его видели 80 журналистов, передает RT.

Конашенков также пояснил, что аппаратура, с помощью которых якобы стало известно об ударах по госпиталям, — это разведывательно-боевое приложение американской Hala Systems. Ее развертывание осуществлялось строго под контролем британской разведки с 2016 года, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее газета The New York Times сообщала, что российские ВВС нанесли удар по госпиталю в сирийском Идлибе. По оценкам издания, за прошедшие полгода обстрелу подверглись в общем счете более 50 больниц.

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