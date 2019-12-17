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В Кургане пятирублевую монету с браком продают за 5 миллионов. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы мечтают разбогатеть с помощью монетФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане пятирублевую монету с браком выставили на продажу за пять миллионов рублей. Предложение появилось на сайте объявлений и вызвало интерес курганцев.

Брак заключается в том, что изображение на аверсе повернуто по отношению к другой стороне монеты на 90 градусов. Скрином страницы с предложением в курганском паблике соцсети «ВКонтакте» поделился пользователь под ником Джон Траволта. «Кто-то хочет стать миллионером», — отметил автор поста.

«200 рублей красная цена», — выразил сомнение пользователь соцсети Александр Мельников. Однако среди комментаторов были и такие, кто предположил, что монету могут купить богатые иностранцы.

Монету предлагают купить на сайте объявлений
Фото: скрин страницы Aito.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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