Губернатор Куйвашев поменял график ради главных людей Екатеринбурга и напоминания мэру

Губернатор и его заместитель посетят два городских приема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

График губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева изменен. Как сообщил источник в обладминистрации, глава региона 18 декабря намерен посетить предновогодний прием почетных граждан Екатеринбурга в парке-музее «Россия — моя история». По данным «URA.RU», мероприятие устраивают депутаты гордумы, вместе с главой региона на приеме будет и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Еще в начале недели завтрашнего приема в рабочем расписании главы региона не значилось. Инсайдеры, однако, назвали появление этого пункта закономерным. «Очевидно ведь, что все препятствия с прохождением и согласованием городского бюджета, которые поддерживал ряд депутатов, вовсе не были нацелены на смену мэра Екатеринбурга. Цель была одна — чтобы глава города помнил, благодаря кому он оказался в своем кресле, кто на самом деле здесь власть и держит всю ситуацию под контролем», — объяснил опытный аппаратчик.

В эту логику, уверен высокопоставленный собеседник агентства, укладывается и участие политического вице-губернатора Сергея Бидонько в торжественной предновогодней встрече депутатов Екатеринбургской думы, которая пройдет сегодня в БЦ «Палладиум».