Сотрудники курганских больниц лишились льгот

Персонал курганских больниц лишился льгот после перевода из санитарок в уборщицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бывшие санитарки медучреждений, которых перевели в уборщицы, лишились дополнительных отпусков. Это показала проверка после жалобы сотрудницы Катайской больницы на зарплату в 11 200 рублей. Информацию «URA.RU» сообщили в департаменте здравоохранения.

«Дополнительный отпуск, повышенный размер оплаты труда, коллективным договором ГБУ „Каргапольская ЦРБ“, и СОУТ [специальная оценка условий труда] на 2019—2023 годы для рабочей профессии „уборщик“ не предусмотрен», — говорится в ответе на запрос агентства.

Два года назад, когда санитарки согласились на перевод в уборщицы, им обещали сохранение льготы. Затем, после спецоценки, льготу убрали — вредность снизилась.

В областном профсоюзе медработников о проблеме знают. «Мы обращались в суды от имени 35 работников Белозерской больницы. Как аргумент приводили влияние биологического фактора. Но суды не встали на сторону медработников», — рассказала «URA.RU» председатель профсоюза Елена Екимова.

В аналогичном процессе в Калуге суд принял во внимание влияние биологического фактора и вернул льготу. «Мы обращались еще во многие инстанции, но ничего», — уточнила Екимова.

Ранее «URA.RU» писало, что сотрудница Катайской больницы из-за угрозы увольнения боялась жаловалась Владимиру Путину на маленькую зарплату. Департамент здравоохранения на это ответил: «МРОТ в Каргапольской ЦРБ установлен на уровне 12 972 рубля (11 280 +15%) в соответствии с соглашением №42/18». На вопрос о том, планируется ли повышение зарплаты, в ведомстве уточнили, что «вопрос прорабатывается в Министерстве здравоохранения».