На Ямале уволили чиновника, который использовал подчиненных в личных целях

Начальник департамента транспорта администрации Пуровского района Олег Ревзов лишился своей должности за то, что использовал подчиненных в личных целях. Соответствующее решение принял глава района Андрей Нестерук по представлению прокуратуры, сообщается на сайте главного надзорного ведомства России.
«После проведения проверки, распоряжением главы района мужчина уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.
По версии прокуратуры Пуровского района, Ревзов отправил одного из своих подчиненных для представления его личных интересов в суде по иску бывшей жены о разделе имущества. Подчиненный выполнял указания бесплатно. Впоследствии Ревзов принял на работу в департамент его супругу.
«Прием на муниципальную службу был осуществлен с грубым нарушением установленного порядка […] конкурсные процедуры проведены не были», — уточняют в прокуратуре. После проверки надзорного ведомства, глава Пуровского Района Андрей Нестерук получил представление, а супругу специалиста департамента уволили.