19 декабря 2019
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17 декабря 2019

На Ямале уволили чиновника, который использовал подчиненных в личных целях

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
Чиновника уволили после прокурорской проверкиФото: Софья Сандурская © URA.RU

Начальник департамента транспорта администрации Пуровского района Олег Ревзов лишился своей должности за то, что использовал подчиненных в личных целях. Соответствующее решение принял глава района Андрей Нестерук по представлению прокуратуры, сообщается на сайте главного надзорного ведомства России.

«После проведения проверки, распоряжением главы района мужчина уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

По версии прокуратуры Пуровского района, Ревзов отправил одного из своих подчиненных для представления его личных интересов в суде по иску бывшей жены о разделе имущества. Подчиненный выполнял указания бесплатно. Впоследствии Ревзов принял на работу в департамент его супругу.

«Прием на муниципальную службу был осуществлен с грубым нарушением установленного порядка […] конкурсные процедуры проведены не были», — уточняют в прокуратуре. После проверки надзорного ведомства, глава Пуровского Района Андрей Нестерук получил представление, а супругу специалиста департамента уволили.

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