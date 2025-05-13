Уиткофф: Трамп пригрозил выйти из переговоров по Украине

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Трамп может выйти из переговоров по Украине, заявил Уиткофф
Трамп может выйти из переговоров по Украине, заявил Уиткофф Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной в «ультимативной форме». Спецпосланник главы США Стив Уиткофф предупредил, что если такие переговоры не состоятся, Вашингтон может выйти из процесса мирного урегулирования.

«Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины», — передает слова Уиткоффа издание Breitbart. Он добавил, что если этого не произойдет, Соединенные Штаты могут прекратить свое участие в процессе переговоров.

Уиткофф выразил надежду на проведение мирного саммита между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, где стороны могли бы обсудить окончание конфликта. Он подчеркнул, что прямые переговоры являются ключевыми для достижения устойчивого мира и отметил, что важные вопросы, касающиеся регионов, атомной электростанции и доступа Украины к водным путям, требуют решения.

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле без предварительных условий, что поддержали Турция и Дональд Трамп. Киев готов обсуждать вопросы, но лишь при условии прекращения огня. Кремль ожидает мнения Трампа о том, как могут проходить переговоры, и надеется, что он сможет предотвратить негативные действия со стороны Владимира Зеленского, направив их разговор в конструктивное русло, как отметил политолог Сергей Марков.

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Президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной в «ультимативной форме». Спецпосланник главы США Стив Уиткофф предупредил, что если такие переговоры не состоятся, Вашингтон может выйти из процесса мирного урегулирования. «Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах России и Украины», — передает слова Уиткоффа издание Breitbart. Он добавил, что если этого не произойдет, Соединенные Штаты могут прекратить свое участие в процессе переговоров. Уиткофф выразил надежду на проведение мирного саммита между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, где стороны могли бы обсудить окончание конфликта. Он подчеркнул, что прямые переговоры являются ключевыми для достижения устойчивого мира и отметил, что важные вопросы, касающиеся регионов, атомной электростанции и доступа Украины к водным путям, требуют решения. В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле без предварительных условий, что поддержали Турция и Дональд Трамп. Киев готов обсуждать вопросы, но лишь при условии прекращения огня. Кремль ожидает мнения Трампа о том, как могут проходить переговоры, и надеется, что он сможет предотвратить негативные действия со стороны Владимира Зеленского, направив их разговор в конструктивное русло, как отметил политолог Сергей Марков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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