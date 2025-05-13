Shot: сын народной артистки Екатерины Шавриной умер в колонии

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Григорий Шаврин скончался в возрасте 60 лет, пишет Shot
Григорий Шаврин скончался в возрасте 60 лет, пишет Shot Фото:

Сын народной артистки Екатерины Шавриной модельер Григорий Шаврин умер в колонии. Ему было 60 лет.

«Григорий Шаврин умер в колонии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что он отбывал наказание за наркотики, получив 4,5 года лишения свободы.

Григорий страдал от зависимости, имел судимость, но ранее смог восстановиться и достиг успехов как модельер. Его мать Екатерина Шаврина известная исполнительница русских народных песен. Сейчас ей 82 года. Отец Григория композитор Григорий Пономаренко умер в 1996 году.

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Сын народной артистки Екатерины Шавриной модельер Григорий Шаврин умер в колонии. Ему было 60 лет. «Григорий Шаврин умер в колонии», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что он отбывал наказание за наркотики, получив 4,5 года лишения свободы. Григорий страдал от зависимости, имел судимость, но ранее смог восстановиться и достиг успехов как модельер. Его мать Екатерина Шаврина известная исполнительница русских народных песен. Сейчас ей 82 года. Отец Григория композитор Григорий Пономаренко умер в 1996 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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