На Тайвани прошли первые боевые испытания поставленных США HIMARS

Вооруженные силы Тайваня провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных Соединенными Штатами. Учения прошли 13 мая на военной базе в уезде Пиндун, расположенном на юге острова. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.
«Всего было выпущено 33 ракеты, при этом 11 пусковых установок произвели по три залпа», — пишет агентство. На полигоне присутствовали американские специалисты, которые оказывали техническую поддержку и были готовы помочь в случае возникновения неполадок во время стрельб.
Тайвань приобрел у США 29 установок HIMARS. Первая партия из 11 установок была доставлена на остров в 2024 году. Реактивные системы залпового огня HIMARS считаются одними из самых современных в мире и способны существенно повысить обороноспособность Тайваня на фоне растущей напряженности в регионе. Ситуация вокруг Тайваня остается напряженной после визита на остров в августе 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий Тайвань своей провинцией, резко осудил этот визит, расценив его как проявление поддержки сепаратизма со стороны США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.