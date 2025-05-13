В Подмосковье загорелось здание чайханы. Фото, видео

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Для ликвидации пожара привлечены 25 специалистов, заявили в МЧС
Для ликвидации пожара привлечены 25 специалистов, заявили в МЧС Фото:

В подмосковном поселке Андреевка произошло возгорание здания чайханы на площади 400 квадратных метров. Об этом рассказал в МЧС России.

«В поселке Андреевка горит здание чайханы на 400 квадратах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что для ликвидации пожара привлечены 25 специалистов и пять единиц техники.

Обновлено в 11:30. В Подмосковье локализован пожар в чайхане на строительном рынке, сообщает МЧС. Информации о пострадавших нет.

Возгорание произошло в здании чайханы
Возгорание произошло в здании чайханы
Фото:

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В подмосковном поселке Андреевка произошло возгорание здания чайханы на площади 400 квадратных метров. Об этом рассказал в МЧС России. «В поселке Андреевка горит здание чайханы на 400 квадратах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что для ликвидации пожара привлечены 25 специалистов и пять единиц техники. Обновлено в 11:30. В Подмосковье локализован пожар в чайхане на строительном рынке, сообщает МЧС. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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