Для ликвидации пожара привлечены 25 специалистов, заявили в МЧС
В подмосковном поселке Андреевка произошло возгорание здания чайханы на площади 400 квадратных метров. Об этом рассказал в МЧС России.
«В поселке Андреевка горит здание чайханы на 400 квадратах», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС. Там добавили, что для ликвидации пожара привлечены 25 специалистов и пять единиц техники.
Обновлено в 11:30. В Подмосковье локализован пожар в чайхане на строительном рынке, сообщает МЧС. Информации о пострадавших нет.
Возгорание произошло в здании чайханы
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