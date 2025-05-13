Президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут в течение нескольких месяцев. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Режим Зеленского либо падет, либо его можно будет свергнуть в течение месяцев, а не лет», — написал Кошкович на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что накануне переговоров в Турции России необходимо удостовериться в соблюдении Украиной условий прекращения огня, чтобы избежать использования этого времени для перевооружения.
По словам Кошковича, политическая судьба Зеленского зависит от США, которые обеспечивают необходимую поддержку и разведданные. Президентом России Владимиром Путиным в ночь на 11 мая было предложено возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий, и, хотя Зеленский изначально отвергал такие встречи, он все же выразил готовность встретиться с российским президентом в Турции, хотя информация о его поездке остается неясной.
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