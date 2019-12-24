Мэр Кургана рассказал, когда начнут приводить в порядок «родину Халка»

В Кургане займутся укреплением берегов Битевки — цветущей реки в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана намерены приступить к укреплению берегов старицы Битевка в центре города. Работы необходимо выполнить перед тем, как начнется чистка реки в рамках ее экологической реабилитации, заявил глава Кургана Андрей Потапов.

«Берегоукрепление начнется в 2020 году», — сообщил градоначальник. Проектная документация на эти работы уже готова. Ранее уже проводились работы по укреплению берегов возле пивзавода. Теперь предстоит сделать то же самое возле главного входа в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО), вокруг которого расположена Битевка. Чистить реку без укрепления берегов нельзя, считает Потапов.

Вместе с тем он сообщил, что конкурс, победитель которого должен был разработать проект по экологической реабилитации Битевки, объявленный департаментом природных ресурсов, признан несостоявшимся. На него не поступило ни одной заявки. «В 2020 году объявят новый конкурс», — рассказал Потапов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что суд обязал администрацию Кургана переделать водоотведение в городе и исключить сброс сточных вод в Битевку. Минувшим летом состояние старицы (старого русла) оценил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, которому рассказали, что уже практически готов проект по реабилитации реки, предусматривающий создание экологически чистой зоны отдыха.

Битевка в шутку была прозвана «родиной супергероя Халка». В интернете появился мем о курганских корнях героя комиксов. Это вызвано тем, что река ежегодно покрывается ровным слоем водорослей и приобретает стойкий зеленый цвет.