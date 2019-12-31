Дмитрий Артюхов пожелал ямальцам исполнения заветных желаний Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Видеообращение опубликовано на сайте правительства Ямала.

«Дорогие ямальцы, искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом, с добрым семейным праздником», — сказал Артюхов. Он отметил, что в 2020 году в регионе начнется «большая стройка». На Ямале должны начать строить десятки детских садов, школ, спортивных комплексов и других социально значимых объектов.

Губернатор назвал ямальцев трудолюбивыми, талантливыми и сплоченными. По его словам, «арктическая закалка» помогает им и сегодня. Артюхов пожелал жителям региона здоровья, любви, счастья, оптимизма и исполнения заветных желаний.