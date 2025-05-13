У больных водителей будут аннулировать права

Сегодня состоялось заседание комитета по транспорту Госдумы, где рассмотрели новый закон, направленный на усиление полномочий Госавтоинспекции. Законопроект предлагает более строгий контроль за состоянием здоровья водителей, вплоть до аннулирования водительского удостоверения.
«Ключевое нововведение — расширение возможностей ГИБДД аннулировать уже выданные водительские удостоверения», — пишет Коммерсант. Согласно законопроекту, такая процедура запускается при обнаружении медицинских противопоказаний, таких как ухудшение зрения или другие серьезные заболевания.
Водители будут направляться на дополнительное медицинское обследование, и в случае подтверждения диагноза, их водительские права могут быть аннулированы. При отсутствии человека на обследовании права также аннулируются автоматически.
Еще одним из ключевых нововведений станет перевод медицинских справок в электронный формат. Это позволит упростить процесс верификации документов и избавит водителей от необходимости предъявлять бумажные справки в ГИБДД. Вся информация о здоровье водителей будет храниться в единой базе данных Минздрава, доступ к которой будет иметь Госавтоинспекция.
Также законопроект предусматривает возможность восстановления прав после прохождения лечения и медкомиссии. А за управление автомобилем без действующих прав предусмотрены штрафы от пяти до 15 тысяч рублей, а также эвакуация транспортного средства.
Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Комитет по транспорту рекомендует Госдуме одобрить поправки ко второму чтению.
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