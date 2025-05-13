«Штаты себя не забывают»: Путин призвал российских бизнесменов брать пример с США

Президент России Владимир Путин выразил мнение о важности прагматизма в международных отношениях, приводя в пример Соединенные Штаты, которые, несмотря на политические разногласия, продолжают покупать российское ядерное топливо. Об этом российский лидер заявил на XX Съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Мы должны принимать исключительно прагматичные решения. Штаты действуют очень прагматично. Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием [покупают]», — отметил Путин. Прямой эфир с мероприятия вел телеканал «Россия-24».
Президент подчеркнул, что такой прагматичный подход способствует экономическому росту США, в то время как экономики многих европейских стран испытывают уменьшение темпов роста. «И мы должны так же действовать — очень прагматично на каждом шагу», — подчеркнул президент.
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