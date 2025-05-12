Капитан сборной Германии назвал российских хоккеистов лучшими в мире

Капитан немецкой национальной хоккейной команды Мориц Зайдер выразил сожаление из-за отсутствия российской сборной на текущем чемпионате мира, проходящем в Швеции и Дании. Чемпионат мира по хоккею 2025 года начался 9 мая и продолжится до 25 мая в Швеции и Дании.
«Мы в НХЛ показываем, что можно найти способы играть с ними, ведь они лучшие в мире, а дела властей стран — это не моя забота. Конечно, мы бы хотели, чтобы лучшие игроки участвовали в турнире. Но я не в праве говорить от лица какого-либо правительства. Так что в целом, конечно, я за, но есть высшие силы, которые я не могу контролировать, и с этим нужно жить», — сказал защитник клуба «Детройт Ред Уингз» в НХЛ Мориц Зайдер, сообщает РИА Новости.
Ранее обсуждалась возможность возвращения российской сборной на международные турниры: Федерация хоккея России заявляла, что вопрос об участии команды в чемпионатах мира может быть рассмотрен после завершения спецоперации на Украине. При этом в некоторых странах действует запрет на проведение матчей с российскими спортсменами, а отдельные представители хоккейного сообщества призывают к бойкоту соревнований в случае допуска сборной РФ.
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