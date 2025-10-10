10 октября 2025

Запах гари и фекалий терроризирует екатеринбуржцев

Из-за сильного запаха жители не могут открыть окна и погулять с детьми на улице
Из-за сильного запаха жители не могут открыть окна и погулять с детьми на улице

Екатеринбуржцы массово жалуются на запах гари и фекалий в Академическом районе. Как рассказали URA.RU местные жители, из-за этого они не пускают детей на улицу и не открывают окна.

«Живу в районе ТЦ „Лента“ и практически каждый день ощущаю запах фекалий: и возле самого магазина на проспекте Сахарова, и возле жилых домов в районе улицы Хрустальногорской. В безветренную погоду в буквальном смысле дышать нечем. В такие дни мы стараемся не отпускать детей гулять на улицу, даже не открываем окна», — рассказала собеседница агентства.

По словам соседей, неприятный запах может быть связан с неправильной работой коллекторов. Жителей также мучает сильный запах гари. Над районом часто нависает смог.

«В центре не так сильно, но чувствуется, а в Академическом районе невозможно окна открыть и проветрить помещение — в горле першит, а носом будто выдыхаешь дым постоянно, как какой-то заядлый курильщик. Притом отделаться от этого неприятного ощущения невозможно — гарь. И вот непонятно, откуда это и почему до сих пор это не проходит?» — добавил второй собеседник.

На аналогичную проблему жалуются и жители Новокольцовского. По информации Ural Mash, месяцем ранее запах гари присутствовал из-за предприятия, на территории которого сжигали пластик.

Проблема решилась на две недели, после чего запах вернулся. «На Кунгурском проезде обнаружили бетонный забор какого-то предприятия. Оттуда тянулся столб дыма», — сообщил telegram-канал.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Роспотребнадзор Свердловской области. Ответ ожидается.

