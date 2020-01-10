В Тюмени задержали директора турфирмы, сбежавшую с деньгами клиентов

Тюменская полиция задержала директора турфирмы «Любава» Светлану Плясунову, которая летом 2019 года сбежала из собственного офиса с деньгами, принадлежавшими туристам. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Сумма ущерба составила более четырех миллионов рублей, пострадали более 30 человек.
«В результате оперативной работы полицейские задержали 55-летнюю подозреваемую. В отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», — отметили в пресс-службе ведомства. Теперь руководителю туристической компании грозит наказание до 10 лет заключения. Телефоны турфирмы не отвечают.
В августе 2019 года «URA.RU» сообщало, что директор турагентства «Любава» Светлана Плясунова пропала вместе с деньгами и рабочим ноутбуком. Туристы, которые должны были вылетать на отдых, узнавали об этом уже по факту, обратившись к менеджерам и в офис туроператора. Большая часть путевок приобреталась по направлениям Турция и Кипр.