Во время задержания у мужчины с собой было 20 пакетиков с наркотиками Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Начальник подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков управления МВД России по Сургуту Дмитрий Нефедов будет уволен после выхода с больничного. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ранее одного из сотрудников подразделения задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

«По результатам служебной проверки принято решение об увольнении со службы в органах внутренних дел начальника подразделения по противодействию наркотикам УМВД России по городу Сургуту», — цитирует представителя ведомства ТАСС. Сейчас начальник подразделения находится на больничном, добавили в пресс-службе.

Один из сотрудников подразделения, возглавляемого Нефедовым, был задержан по подозрению в сбыте наркотиков в начале декабря 2019 года. По данным следствия, у него с собой было 20 пакетиков с наркотиками, в одном из которых, по результатам экспертизы, находился гашиш.

Во время обыска квартиры задержанного следователи также обнаружили наркотики. В отношении сотрудника подразделения городской полиции возбуждено дело по части 3 статьи 30 и пукнту «б» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков, совершенное с использованием своего служебного положения). По итогам служебной проверки подозреваемого уволят из ведомства по отрицательным мотивам.