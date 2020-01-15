В СК рассказали, как онлайн-педофилы заманивают детей

Педофилы скрываются под видом сотрудников рекламных агентств Фото: depositphotos.com

В России онлайн-педофилы чаще всего начинают общение с детьми, представившись сотрудниками модельных агентств. Часто в таких ситуациях злоумышленники заводят анкеты под женскими именами и приглашают потенциальных жертв на кастинги.

Как рассказал замруководителя ГСУ СКР по Москве Сергей Ярош, преступлениям против детей способствуют два обстоятельства: возможность обезличить свой профиль в соцсетях и недостаточный контроль за действиями детей в интернете со стороны родителей. По словам Яроша, чаще всего педофилы пытаются установить контакт с несовершеннолетними двух возрастных категорий: 9−11 и 15−17 лет.

По данным представителя СКР, чаще всего в соцсетях преступники маскируются под сверстников или взрослых женщин. Педофилы убеждают детей, что им необходимо выслать свои обнаженные фото, чтобы попасть в бизнес. «Постепенно преступники вынуждают ребенка присылать все более откровенные снимки и видео», — цитирует Яроша ТАСС. По его словам, нередко такие ситуации заканчиваются шантажом детей.

По его мнению, универсальных методов борьбы с онлайн-педофилами пока не существует. «Профилактикой могут служить только доверительные отношения с родителями и родительский контроль», — заключил представитель СКР.



Ранее «Пятый канал» рассказывал о задержании онлайн-педофила. Житель Красноярска выманивал у школьниц обнаженные фотографии, которые якобы были нужны ему для медицинского обследования. Жертвами преступника стали 13 детей.