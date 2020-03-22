Синоптики рассказали, когда в России наступит настоящая весна

Метеорологическая весна ожидается в России 25 марта, дали прогноз в центре погоды «Фобос». В этом году тепло настанет на две недели раньше, чем предполагает климатический календарь.
Со второй половины предстоящей недели температура воздуха прогреется до плюс 10-15 градусов в дневное время. «Это на 6-7 градусов выше нормы и опережает климатический календарь на две недели», — цитирует заключение специалистов «Фобоса» РИА «Новости». Температура ночью будет ближе к нулевым значениям.
Фенологическая весна, когда среднесуточная температура превышает пять градусов тепла, по прогнозу синоптиков, наступит в конце марта. Потепление произойдет в связи с приходом скандинавского антициклона.
В начале текущей недели на Урале прогнозировали временное потепление, а в выходные — приход холодов. В частности, на Ямале ожидалась температура в районе 28 градусов ниже нуля.