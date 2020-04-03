Тюменец сдает в аренду свою собаку, чтобы заработать на самоизоляции

В Тюменской области действует режим обязательной самоизоляции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из жителей Тюмени придумал, как заработать на самоизоляции: он сдает в аренду свою собаку соседям, чтобы они могли выйти на улицу, не нарушая условий карантина. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией.

«Соседям, с которыми он хорошо общается, он готов сдать собаку за 250 рублей в час, с кем похуже — тем по 500 рублей, незнакомым людям — за 1000 + паспорт или права в залог. Пока спрос на собаку небольшой: условия карантина не слишком строгие. Можно выйти, к примеру, в магазин или дойти до аптеки. Но, думаю, что если эти условия ужесточат и введут какие-то пропуска для перемещений, то тогда интерес к его предложению возрастет», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

По его словам, тюменец не стал выкладывать предложение об аренде собаки в чат дома, в котором проживает. О своих услугах он рассказывает только через знакомых.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области объявил в регионе режим обязательной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Тюменцы не должны покидать свои дома и квартиры без острой необходимости. Одним из исключений является выгул домашних животных.