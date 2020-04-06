В США внесли «Русское имперское движение» в список террористов

Решение было принято в Госдепе Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Власти США внесли националистическую организацию «Русское имперское движение» в список террористических. Об этом сообщил координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

«Госдепартамент внес „Русское имперское движение“ в список международных террористических организаций», — приводит цитату Сейлса ТАСС. В список были включены и лидеры организации — Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов.

Сейлс заявил, что такое решение Вашингтона является беспрецедентным и отметил, что этот случай — первый, когда власти США вносят в список тех террористов, которые пропагандируют идеи превосходства белой расы. Координатор Госдепа также заявил, что «Русское имперское движение» проводит полувоенизированную подготовку неонацистов, а также вносит свой вклад в попытки сплотить единомышленников среди европейцев и американцев.

Нейтан Сейлс также заявил, что у «Русского имперского движения» есть два тренировочных объекта в Санкт-Петербурге. В подтверждение этому, Сейлс привел в пример случай с двумя подданными Швеции, которые в августе 2016 года ездили в Санкт-Петербург, где прошли 11-ти дневную полувоенизированную подготовку, устроенную «Русским имперским движением». После этого они устроили серию терактов в шведском городе Гетеборг — в ноябре 2016 года они взорвали бомбу рядом с кафе, через два месяца устроили нападение на миграционный центр, а еще через три недели они заложили бомбу у лагеря, предназначенного для размещения беженцев, однако устройство не сработало. Прокурор, который впоследствии вел их дело, возлагал вину за их обучение и радикализацию именно на «Русское имперское движение».