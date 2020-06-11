На мэра Норильска заведено уголовное дело из-за разлива нефти

Следственный комитет возбудил дело о халатности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Против главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности главы Норильска, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении ЧС », — цитирует ТАСС официального представителя СК РФ Светлану Петренко. По данным ведомства, Ахметчин знал о количестве разлитого топлива, но не принял необходимых мер по реагированию на происшествие и ликвидации последствий. Главе Норильска грозит штраф, обязательные работы, а также запрет занимать определенные должности.

В Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Однако о ЧП стало известно лишь спустя несколько дней. Президент РФ Владимир Путин возмутился, что власти Красноярского края узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей.

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Из-за происшествия в Красноярском крае был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Расходы по устранению последствий аварии взял «Норникель».

По делу уже задержаны директор Норильско-Таймырской энергетической компании Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов, напоминает «Национальная служба новостей».

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