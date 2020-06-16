Мэра в ЯНАО наказали за незаконное увольнение сотрудника

Глава Нового Порта Сергей Сеин не первый раз платит штрафы за нарушения Фото: сайт администрации Нового Порта

Глава муниципального образования Новый Порт Ямальского района ЯНАО Сергей Сеин незаконно уволил одного из сотрудников. К такому выводу пришла прокуратура, организовавшая проверку по жалобе на нарушение трудовых прав.

«Установлен факт незаконного увольнения сотрудника администрации поселения, — сообщили в надзорном ведомстве. — Основанием для увольнения работника послужили проступки, за которые сотрудник ранее уже привлекался к дисциплинарной ответственности». В связи с этим в отношение мэра Сергея Сеина, подписавшего приказ об увольнении, было возбуждено административное дело по статье «нарушение трудового законодательства».

На основании этого государственная инспекция труда по ЯНАО оштрафовала мэра на 2000 рублей. Незаконно уволенный сотрудник в должности восстановлен и приступил к исполнению обязанностей в администрации.

Получить комментарии в администрации Нового Порта не удалось. На звонки агентства ни мэр, ни его заместитель по известным телефонам не ответили.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сеин привлекался к административной ответственности за нарушение прав предпринимателя. Тогда муниципалитет несвоевременно рассчитался с исполнителем работ по договору, за что мэра оштрафовали на 30 тысяч рублей.